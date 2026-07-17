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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至4.03元，預估目標價為50.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.2元下修至4.03元，其中最高估值5.16元，最低估值3.21元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.16(5.16)5.517.288.32
最低值3.21(3.21)2.823.915.11
平均值4.11(4.14)4.25.426.04
中位數4.03(4.2)4.165.265.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.58億74.83億76.01億75.37億
最低值62.83億59.24億66.14億74.28億
平均值66.31億66.30億71.28億74.83億
中位數66.33億66.33億72.45億74.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.615.780.780.182.03
營業收入65.56億87.54億45.16億43.25億52.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAR

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Antero Resources Corp33.35-0.68%

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