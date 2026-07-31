鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至4.16元，預估目標價為50.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.16元，其中最高估值5.16元，最低估值3.21元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.16(5.16)
|5.48
|7.48
|8.63
|最低值
|3.21(3.21)
|2.82
|3.91
|5.11
|平均值
|4.18(4.1)
|4.26
|5.37
|6.17
|中位數
|4.16(4.01)
|4.16
|5.13
|5.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|70.58億
|74.83億
|77.17億
|78.37億
|最低值
|62.09億
|61.60億
|66.14億
|75.48億
|平均值
|66.80億
|67.03億
|71.73億
|76.92億
|中位數
|67.14億
|66.58億
|72.46億
|76.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|2.03
|營業收入
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
|52.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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