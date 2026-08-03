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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5%，報271.52美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日01:58股價上漲12.94美元，報271.52美元，漲幅5%，成交量445,571（股），盤中最高價271.52美元、最低價245.53美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.61%
  • 近 1 月：-16.34%
  • 近 3 月：-12.15%
  • 近 6 月：+27.12%
  • 今年以來：+63.01%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.272.66+5.45%

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