盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5%，報271.52美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日01:58股價上漲12.94美元，報271.52美元，漲幅5%，成交量445,571（股），盤中最高價271.52美元、最低價245.53美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.61%
- 近 1 月：-16.34%
- 近 3 月：-12.15%
- 近 6 月：+27.12%
- 今年以來：+63.01%
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