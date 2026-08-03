盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲5.22%，報374.73美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間03日21:37股價上漲18.6美元，報374.73美元，漲幅5.22%，成交量18,674,587（股），盤中最高價375.77美元、最低價363.35美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.38%
- 近 1 月：-1.05%
- 近 3 月：-7.66%
- 近 6 月：+3.62%
- 今年以來：+13.78%
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