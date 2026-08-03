盤中速報 - 費城半導體大漲1.21%，報11447.41點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日01:52，費城半導體上漲136.33點（或1.21%），暫報11447.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.3%
- 近 1 月：-10.42%
- 近 3 月：+6.76%
- 近 6 月：+39.05%
- 今年以來：+59.69%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲9.55%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.85%；輝達(NVDA-US)上漲3.8%；英特格(ENTG-US)上漲3.35%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.96%。
部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌5.57%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.57%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.01%；德州儀器(TXN-US)下跌3.01%；科沃(QRVO-US)下跌2.21%。
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