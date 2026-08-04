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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.06元，預估目標價為6.75元

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根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.09元上修至-0.06元，其中最高估值0.14元，最低估值-0.15元，預估目標價為6.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.14(0.14)0.560.81.01
最低值-0.15(-0.22)-0.1-0.10.25
平均值-0.06(-0.07)0.130.260.46
中位數-0.06(-0.09)0.120.220.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值68.64億78.07億86.25億93.33億
最低值65.16億69.61億74.57億78.13億
平均值67.63億74.65億80.67億85.57億
中位數67.95億74.67億80.59億86.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.31-0.89-0.82-0.42-0.27
營業收入41.17億46.02億46.06億53.61億59.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

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