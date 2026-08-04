鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.06元，預估目標價為6.75元
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根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.09元上修至-0.06元，其中最高估值0.14元，最低估值-0.15元，預估目標價為6.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.14(0.14)
|0.56
|0.8
|1.01
|最低值
|-0.15(-0.22)
|-0.1
|-0.1
|0.25
|平均值
|-0.06(-0.07)
|0.13
|0.26
|0.46
|中位數
|-0.06(-0.09)
|0.12
|0.22
|0.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|68.64億
|78.07億
|86.25億
|93.33億
|最低值
|65.16億
|69.61億
|74.57億
|78.13億
|平均值
|67.63億
|74.65億
|80.67億
|85.57億
|中位數
|67.95億
|74.67億
|80.59億
|86.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|-0.27
|營業收入
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
|59.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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