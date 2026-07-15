鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為131.12元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.11元，其中最高估值1.69元，最低估值0.89元，預估目標價為131.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.69(1.69)
|2.89
|4.39
|3.72
|最低值
|0.89(0.89)
|1.3
|1.45
|2.22
|平均值
|1.15(1.15)
|1.91
|2.42
|2.92
|中位數
|1.11(1.13)
|1.92
|2.39
|2.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.77億
|32.21億
|39.31億
|65.72億
|最低值
|23.46億
|22.80億
|26.27億
|28.30億
|平均值
|24.78億
|27.70億
|30.51億
|37.08億
|中位數
|24.41億
|27.51億
|30.45億
|32.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|0.97
|營業收入
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
|24.92億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為130.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為130.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.1元，預估目標價為130.17元
- 川普就「月球建核反應爐」發布新聯邦指引 相關概念股全面走強
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇