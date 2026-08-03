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鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至4.85元，預估目標價為374.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對半影(PEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.95元下修至4.85元，其中最高估值5.17元，最低估值4.35元，預估目標價為374.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.17(5.17)6.847.888.06
最低值4.35(4.35)5.126.368.06
平均值4.82(4.89)6.097.188.06
中位數4.85(4.95)6.147.188.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.08億18.26億20.77億21.51億
最低值15.50億17.36億19.48億21.51億
平均值15.87億17.96億20.30億21.51億
中位數15.89億18.06億20.49億21.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.14-0.052.320.364.52
營業收入7.48億8.47億10.59億11.95億14.04億

詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPEN

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