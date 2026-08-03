鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至4.85元，預估目標價為374.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對半影(PEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.95元下修至4.85元，其中最高估值5.17元，最低估值4.35元，預估目標價為374.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.17(5.17)
|6.84
|7.88
|8.06
|最低值
|4.35(4.35)
|5.12
|6.36
|8.06
|平均值
|4.82(4.89)
|6.09
|7.18
|8.06
|中位數
|4.85(4.95)
|6.14
|7.18
|8.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.08億
|18.26億
|20.77億
|21.51億
|最低值
|15.50億
|17.36億
|19.48億
|21.51億
|平均值
|15.87億
|17.96億
|20.30億
|21.51億
|中位數
|15.89億
|18.06億
|20.49億
|21.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.14
|-0.05
|2.32
|0.36
|4.52
|營業收入
|7.48億
|8.47億
|10.59億
|11.95億
|14.04億
詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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