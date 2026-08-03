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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingram Micro Holding Corporation(INGM-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為33.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ingram Micro Holding Corporation(INGM-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.3元上修至3.37元，其中最高估值3.61元，最低估值3.27元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.61(3.55)4.284.64.03
最低值3.27(3.07)3.533.774.03
平均值3.38(3.29)3.754.184.03
中位數3.37(3.3)3.74.184.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值587.24億630.68億662.21億601.93億
最低值562.45億571.12億585.78億601.93億
平均值576.52億596.31億621.14億601.93億
中位數577.41億596.49億619.63億601.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.0210.201.501.181.39
營業收入544.56億508.24億480.40億479.84億525.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Ingram Micro Holding Corporation(INGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINGM

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