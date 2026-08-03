鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingram Micro Holding Corporation(INGM-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為33.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ingram Micro Holding Corporation(INGM-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.3元上修至3.37元，其中最高估值3.61元，最低估值3.27元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.61(3.55)
|4.28
|4.6
|4.03
|最低值
|3.27(3.07)
|3.53
|3.77
|4.03
|平均值
|3.38(3.29)
|3.75
|4.18
|4.03
|中位數
|3.37(3.3)
|3.7
|4.18
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|587.24億
|630.68億
|662.21億
|601.93億
|最低值
|562.45億
|571.12億
|585.78億
|601.93億
|平均值
|576.52億
|596.31億
|621.14億
|601.93億
|中位數
|577.41億
|596.49億
|619.63億
|601.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.02
|10.20
|1.50
|1.18
|1.39
|營業收入
|544.56億
|508.24億
|480.40億
|479.84億
|525.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Ingram Micro Holding Corporation(INGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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