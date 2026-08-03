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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為11.87元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.73元，其中最高估值0.75元，最低估值0.7元，預估目標價為11.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.75(0.74)0.921.041.16
最低值0.7(0.66)0.720.731.16
平均值0.73(0.71)0.830.91.16
中位數0.73(0.72)0.840.931.16

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值280.55億308.95億330.01億
最低值241.21億258.03億269.25億
平均值254.87億281.25億300.09億
中位數253.47億277.98億296.46億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.370.320.370.460.67
營業收入265.76億371.75億556.89億576.01億590.59億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMFG

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