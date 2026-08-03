鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為11.87元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.73元，其中最高估值0.75元，最低估值0.7元，預估目標價為11.87元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.75(0.74)
|0.92
|1.04
|1.16
|最低值
|0.7(0.66)
|0.72
|0.73
|1.16
|平均值
|0.73(0.71)
|0.83
|0.9
|1.16
|中位數
|0.73(0.72)
|0.84
|0.93
|1.16
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|280.55億
|308.95億
|330.01億
|最低值
|241.21億
|258.03億
|269.25億
|平均值
|254.87億
|281.25億
|300.09億
|中位數
|253.47億
|277.98億
|296.46億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.37
|0.32
|0.37
|0.46
|0.67
|營業收入
|265.76億
|371.75億
|556.89億
|576.01億
|590.59億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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