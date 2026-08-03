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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦信號公司(FSS-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為145.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.22元，其中最高估值5.26元，最低估值5元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.26(5.26)5.956.61
最低值5(4.9)5.476.61
平均值5.17(5)5.76.61
中位數5.22(4.96)5.576.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值26.56億28.75億31.05億
最低值26.17億27.22億31.05億
平均值26.39億27.95億31.05億
中位數26.37億27.83億31.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.631.972.563.504.01
營業收入12.13億14.35億17.23億18.62億21.81億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFSS

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