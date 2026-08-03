鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦信號公司(FSS-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為145.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.22元，其中最高估值5.26元，最低估值5元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.26(5.26)
|5.95
|6.61
|最低值
|5(4.9)
|5.47
|6.61
|平均值
|5.17(5)
|5.7
|6.61
|中位數
|5.22(4.96)
|5.57
|6.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.56億
|28.75億
|31.05億
|最低值
|26.17億
|27.22億
|31.05億
|平均值
|26.39億
|27.95億
|31.05億
|中位數
|26.37億
|27.83億
|31.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.63
|1.97
|2.56
|3.50
|4.01
|營業收入
|12.13億
|14.35億
|17.23億
|18.62億
|21.81億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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