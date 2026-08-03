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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.02元，預估目標價為277.50元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1元下修至-1.02元，其中最高估值0.5元，最低估值-1.79元，預估目標價為277.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.5(0.5)6.812.816.65
最低值-1.79(-1.79)1.659.86
平均值-0.99(-0.92)4.038.2212.12
中位數-1.02(-1)3.828.0811.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,034.10億1,185.56億1,350.66億1,365.75億
最低值950.17億1,067.82億1,150.13億1,309.94億
平均值980.66億1,126.50億1,228.88億1,346.64億
中位數978.01億1,128.31億1,234.84億1,356.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.15-8.30-3.67-18.362.48
營業收入622.86億666.07億777.94億665.18億894.62億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBA

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