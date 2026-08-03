鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.02元，預估目標價為277.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1元下修至-1.02元，其中最高估值0.5元，最低估值-1.79元，預估目標價為277.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.5(0.5)
|6.8
|12.8
|16.65
|最低值
|-1.79(-1.79)
|1.6
|5
|9.86
|平均值
|-0.99(-0.92)
|4.03
|8.22
|12.12
|中位數
|-1.02(-1)
|3.82
|8.08
|11.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,034.10億
|1,185.56億
|1,350.66億
|1,365.75億
|最低值
|950.17億
|1,067.82億
|1,150.13億
|1,309.94億
|平均值
|980.66億
|1,126.50億
|1,228.88億
|1,346.64億
|中位數
|978.01億
|1,128.31億
|1,234.84億
|1,356.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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