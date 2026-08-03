鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共42位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.71元，其中最高估值2.35元，最低估值0.77元，預估目標價為403.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.35(2.63)
|5.75
|10.73
|15.52
|最低值
|0.77(0.77)
|0.8
|1.25
|1.3
|平均值
|1.69(1.74)
|2.24
|3.12
|6.51
|中位數
|1.71(1.76)
|2.07
|2.89
|5.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,141.31億
|1,517.93億
|2,006.83億
|4,260.00億
|最低值
|964.53億
|997.41億
|1,100.00億
|1,290.00億
|平均值
|1,061.53億
|1,200.90億
|1,416.77億
|2,150.72億
|中位數
|1,064.84億
|1,204.78億
|1,400.80億
|1,950.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|1.08
|營業收入
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
|948.27億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇