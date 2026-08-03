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營收速報 - 德律(3030)7月營收103萬元年增率高達35.34％

鉅亨網新聞中心

德律(3030-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣103萬元，年增率35.34%，月增率35.34%。

今年1-7月累計營收為642萬元，累計年增率26.75%。

最新價為286.5元，近5日股價下跌-3.37%，相關其他電子下跌-1.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+356 張
  • 外資買賣超：+403 張
  • 投信買賣超：+17 張
  • 自營商買賣超：-64 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 103萬 35% 35%
26/6 76萬 -29% -100%
26/5 10.71億 15% -4%
26/4 11.12億 63% 40%
26/3 7.93億 15% 5%
26/2 7.55億 25% -16%

德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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