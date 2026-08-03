營收速報 - 德律(3030)7月營收103萬元年增率高達35.34％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為642萬元，累計年增率26.75%。
最新價為286.5元，近5日股價下跌-3.37%，相關其他電子下跌-1.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+356 張
- 外資買賣超：+403 張
- 投信買賣超：+17 張
- 自營商買賣超：-64 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|103萬
|35%
|35%
|26/6
|76萬
|-29%
|-100%
|26/5
|10.71億
|15%
|-4%
|26/4
|11.12億
|63%
|40%
|26/3
|7.93億
|15%
|5%
|26/2
|7.55億
|25%
|-16%
德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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