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營收速報 - 2026年8月4日台股大型公司7月營收一覽（新增1家）

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本次公布7月營收一覽

截至台北時間2026年8月4日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計1家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南電-電子零組件業 544萬 16.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
南電-電子零組件業 544萬 16.1%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達1家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有0家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 0家
大於50億 >= 0% 1家
大於50億 < 0% 0家
大於50億 <= -20% 0家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南電-電子零組件業 544萬 16.1%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
南電-電子零組件業 544萬 16.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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