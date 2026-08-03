鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，稅後純益達 5.1 億元，季成長逾 3 倍，並較去年同期轉虧為盈；累計上半年稅後純益 6.3 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.55 元 ；合勤控目前除經營電信商客戶，並積極拓展資安、國防等領域。
合勤控第二季營收 87.5 億元，季增 38.7 %，年增 41.4 %；毛利率 23.7 %，季減 0.3 個百分點，年減 0.6 個百分點；營業利益 7.07 億元元，季增 513.3 %，年增 393.2 %；營益率 8.1 %，季增 6.3 個百分點，年增 5.8 個百分點。稅後純益 5.1 億元，季增 338.6 %，較去年同期轉盈，每股純益 1.26 元。
合勤控 2026 年上半年累計營收 150.6 億元，年增 13.9 %；毛利率 23.8 %，年增 0.4 個百分點；營業利益 8.22 億元，年增 177.4 %；營益率 5.5 %，年增 3.2 個百分點；稅後純益 6.3 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.55 元。
合勤控第一季因記憶體漲價侵蝕獲利，不過到了第二季，隨著 10GPON 與 Wi-Fi7 業務挹注，加上公司積極拓展 AI 資安以及國防通訊，成功打造多方位成長引擎，帶動營運走強。
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