鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-03 19:54

交通部觀光署於今 (3) 日召開「115 年縣市觀光首長座談會」，邀全國 22 縣市觀光首長與代表齊聚研商。觀光署長陳玉秀表示，賴總統多次重申「觀光立國、觀光會友」願景，期許透過中央與地方組成「觀光國家隊」，全力衝刺 2030 年觀光產值破兆元目標，今 (2026) 年觀光策略核心將採取「產值掛帥、質量並進」發展策略，致力於延長旅客停留時間與深化在地消費。

觀光署表示，本次座談會首度結合現地參訪，帶領與會代表前往今年 5 月 12 日正式通車的淡江大橋參訪，會中更特別邀請到建築事務所副總監黃劭暐，向各觀光首長分享淡江大橋的設計理念，傳達了公共建設導入美學設計、進而轉化為區域觀光發展的核心思維。

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此外，為深化中央與地方政府的跨域協作，本次首度新增「分享在地觀光亮點、願景及品牌定位」的議題環節，期盼將各縣市的經典景點進行系統性的整合包裝，會中亦針對「觀光雙輪驅動方案」、「國旅平日住宿獎助活動」、「國內旅宿房價監控與異常通報平台」、「AI 智慧旅遊建置系統共構平台」等多項關鍵政策進行跨域意見交流。

會中旅行業公協會代表期盼各縣市提早分享亮點資訊，以利超前包裝多元遊程；台灣觀光研訓院代表亦提出串聯跨縣市景點、導入日夜活動與完善交通配套等觀光升級建議；台灣觀光協會則力邀各縣市政府積極參與國際交流，拓展海外買家市場。