信錦Q2業外挹注純益季增2倍 上半年EPS1.65元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-03 18:58

軸承廠信錦 (1582-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，雖然本業受產品組合與原物料價格上漲影響，但在業外收益挹注下，稅後純益 1.87 億元，季增 267%、年增 54.6%，每股純益 1.3 元，上半年每股純益 1.65 元，也優於去年同期。

信錦董事長陳秋郎。(鉅亨網資料照)

信錦第二季營收 20.06 億元，季減 5.2%、年減 6.9%，毛利率 14.2%，季減 5.2 個百分點、較去年同期轉正，營業淨損 0.37 億元，較上季轉虧，但較去年同期收斂 75%。

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信錦說明，第二季低軌衛星 (LEO) 營收占比較去年同期持續提升，惟受到整體產業終端需求保守、客戶拉貨時程調整影響，營收規模減少，加上產品組合與原物料價格上漲等因素影響，導致毛利率下滑及營業損失。

信錦上半年營收 41.21 億元，年減 6.3%，毛利率 17.2%，較去年同期轉正、營業利益 6.32 億元，年增 1.7%，稅後純益 2.38 億元，年減 12.7%。

信錦表示，低軌衛星產品上半年營收規模與占比均較去年同期穩步提升，相關業務維持正向發展，公司除了持續深耕用戶端設備零件外，多項涵蓋發射端與用戶端的專案也預計陸續導入量產，可望為公司中長期的營運成長提供動能。