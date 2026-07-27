鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-27 17:02

低軌衛星 (LEO) 及微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (27) 日公布最新自結獲利資訊，2026 年第二季稅後純益 3.08 億元，上半年稅後賺 5.61 億元勝過歷年全年獲利，年增 1.61 倍，每股純益達 8.15 元。

昇達科總經理吳東義。(鉅亨網記者張欽發攝)

昇達科自結 2026 年第二季營收 9.02 億元，毛利率 55.6%，季憾 2.38 個百分點，年增 12.25 個百分點，單季稅後純益 3.08 億元季增 21.61%，年增 3.3 倍，單季每股純益 4.47 元。

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昇達科自結 2026 年 1-6 月營收 19.22 億元，毛利率 56.9%，年增 9.61 個百分點，2026 上半年稅後純益 5.61 億元勝過歷年全年獲利，年增 1.61 倍，每股純益達 8.15 元。

昇達科指出，受惠於全球低軌衛星（LEO）相關通訊產品需求持續放量，昇達科 2026 年上半年營收達 19.2 億元，較去年同期成長 70%，續創同期歷史新高，其中低軌行星 (LEO) 產品營收成長率高達 1.47 倍，貢獻顯著。基於一線 LEO 客戶對產能擴增的持續要求，以及多家新開展的 LEO 客戶也已展開多項設計開發專案，因此公司繼 2025 年投入約 8 億元擴產支出後，2026 年全年資本支出將再投入超過 10 億元，以因應整體 LEO 產品線持續擴增的需求。

展望後市，昇達科指出，低軌衛星產業正由少數業者主導的利基市場，逐步邁向規模化部署與多元應用，成為補足地面通訊盲區、強化網路韌性及擴大全球連網覆蓋的關鍵基礎設施。應用範圍也由既有的寬頻通訊，持續延伸至衛星直連裝置（D2D）、非地面網路（NTN）、衛星間光通訊 (OISL) 以及未來的太空邊緣運算等多元領域。隨主要衛星營運商持續擴大星系規模、加快新世代衛星部署與服務區域拓展，全球對衛星通訊設備的需求可望同步提升，並帶動衛星酬載（Payload）、地面站（Gateway）與使用者終端（UT）等高頻通訊元件進入新一波的成長期。

昇達科指出，隨著 AI 資料中心運算規模持續擴大，系統對高速傳輸、超高頻寬、低延遲及高密度互連的需求快速提升，並逐步由既有微波、毫米波頻段向更高頻率延伸，預期將帶動太赫茲相關元件、模組及測試應用需求顯著成長。未來無論是地面 AI 資料中心的高速互連，或太空邊緣運算、衛星間大量資料交換及低軌衛星通訊架構升級，均將提高對高頻連接與傳輸技術的需求，為毫米波 / 太赫茲通訊供應鏈開啟新的成長空間，亦可望進一步提升單一系統及單顆衛星所搭載通訊設備的價值。

昇達科已成功切入多家國際領先低軌衛星客戶群，相關產品並已隨客戶衛星實際升空運作多年，累積充裕的太空飛行履歷實績。憑藉長期深耕微波、毫米波及太赫茲通訊的開發設計與量產製造整合能力，昇達科正持續擴大延伸集團內的產品布局，除既有的毫米波天線收發模組外，新產品將涵蓋高頻高速傳輸方案、毫米波放大器模組及太赫茲傳輸模組。