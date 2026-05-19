鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-19 10:38

網通廠合勤控 (3704-TW) 旗下兆勤科技今 (19) 日宣布，推出全新的生成式 AI 防護解決方案。該解決方案旨在幫助中小企業與託管服務供應商安全導入生成式 AI 技術，並有效落實資安防護、監控與管理。

合勤控旗下兆勤推出「生成式AI 防護解決方案」 協助企業應對影子AI資安風險。(圖：合勤控提供)

根據近期調查數據指出，職場上有高達 44% 的員工曾在未符合公司規範的情況下私下使用 AI 工具，使得影子 AI 問題持續擴大。若缺乏有效管理，可能導致企業面臨資料外洩、資安漏洞甚至衍生合規風險，因此相關防護升級勢在必行。

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本次推出的方案主要透過強化旗下的 USG FLEX H 系列防火牆，讓網路管理員能以更簡單直覺的方式掌握全網生成式 AI 工具的使用與存取狀況。核心功能包含提供專屬應用程式類別以一鍵封鎖或彈性開放的內容過濾，以及能針對特定應用設定優先順序與進行流量控管的智能應用程式管理。

為了進一步提供即時的應用洞察，系統也支援將流量與頻寬使用狀況進行可視化呈現，協助資訊技術人員精準識別出可能顯示資料外洩風險的異常流量。同時，兆勤科技更與 AI 新創公司聆機科技展開深度合作，共同提供 AnyInsight.ai 雲端原生 AI 應用平台。

該平台目前已完整整合超過 20 種主流大語言模型，以及逾 350 個 AI 代理與相關連動應用程式。員工可以在安全受控的環境中自由切換不同的模型與代理，且所有存取行為皆會依據角色與權限進行控管，在兼顧治理的同時提升生產力。

透過端到端的行為檢測機制，內建的 AI 應用防火牆能全面監控用戶、大語言模型、AI 代理及連動應用程式之間的互動情況。系統除了能夠詳細記錄用戶行為與資料使用狀況，也能有效依據既有安全規則防止敏感資料、企業知識及流程外洩。