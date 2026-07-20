鉅亨網記者吳承諦 台北
本土法人出具報告針對板卡族群指出，6 月份主機板族群整體營收月減 6%、年增 35%，表現略低於原先預期，不過到了第三季，隨著料源改善以及輝達 AI 伺服器以及 AI PC 出品接連出貨，將持續帶動營運旺至年底。
法人提到，儘管短期受料源與成本壓力的影響，主機板業者第二季仍受惠於下半年鋪貨小旺季以及 AI 伺服器需求強勁，單季營收實現季增 17%、年增 16% 的表現。
展望第三季，隨著產業進入傳統 PC 旺季且上游料源逐步改善，法人預估主機板族群第三季營收將回升季增 8%。此外，輝達下半年將陸續推出 Rubin 系列 AI 伺服器新品，加上 AI PC 新品 RTX Spark 預計於第四季開賣，皆有助於帶動板卡廠終端買氣回溫。
法人表示，技嘉 (2376-TW) 雖然步入板卡淡季，但受惠 AI 伺服器 GB300 出貨強勁，第二季營收季增 37%，略高於預期；微星 (2377-TW) 則因記憶體漲價，致使 PC 產品出貨放緩，6 月營運下滑，但公司將資源轉向中高階產品，有利毛利率走揚；華擎 (3515-TW) 則受伺服器部門缺料影響，預計第三季料源改善後出貨可望大幅向上。
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