鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-20 16:46

本土法人出具報告針對板卡族群指出，6 月份主機板族群整體營收月減 6%、年增 35%，表現略低於原先預期，不過到了第三季，隨著料源改善以及輝達 AI 伺服器以及 AI PC 出品接連出貨，將持續帶動營運旺至年底。

法人提到，儘管短期受料源與成本壓力的影響，主機板業者第二季仍受惠於下半年鋪貨小旺季以及 AI 伺服器需求強勁，單季營收實現季增 17%、年增 16% 的表現。

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展望第三季，隨著產業進入傳統 PC 旺季且上游料源逐步改善，法人預估主機板族群第三季營收將回升季增 8%。此外，輝達下半年將陸續推出 Rubin 系列 AI 伺服器新品，加上 AI PC 新品 RTX Spark 預計於第四季開賣，皆有助於帶動板卡廠終端買氣回溫。