鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-14 19:24

交通部民航局今 (14) 日表示，國內飛航服務總台於今 (2026) 年 3 月首度於國內開發新一代航空氣象系統，該系統造價 3.66 億元，提升航空氣象雷雨預報由 1 小時擴大至 8 小時、預報解析度由 4 公里升級至 1 公里，更保障飛航安全。民航局也宣布，未來確定今建置新一代低空風切警報系統，於明 (2027) 年起投入 12.2 億元建置，不僅提供更先進的氣象服務，也更能保障飛安。

民航局斥資3.66億元，更新航空氣象系統進一步保障飛安。(示意圖:民航局提供)

航空氣象服務聚焦民航機場及航路區域的氣象測報、預報與警報發布，直接關係到機場是否因惡劣天氣而暫停起降以及航路是否需偏航，是攸關飛航安全的重要防線，過去我國舊系統均自國外採購，除了造價高昂，維修、更新、升級，也需仰賴外國原廠。

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飛航服務總台台長黃麗君表示，舊系統不僅不便，也耗時，因此在汰換舊系統時，決定改採本土研發，建置新一代氣象服務系統。黃麗君表示，美國擁有最豐富的飛航資料在演算法上具有一定優勢，此次建置新系統，仍採用美國國家大氣科學研究中心 (NCAR) 發展之亂流、積冰及雷雨等天氣預報演算法，然後由國內資訊廠商以此基礎開發系統，並與氣象署合作，運用超級電腦高速運算資源及高解析度預報模式資料，產出航空氣象產品。

相較於舊系統，黃麗君指出，新系統亂流預報涵蓋高度由原本的 2 萬至 5 萬呎，擴增至地面 1 千呎以上，除晴空亂流外，並可預報如山岳波、雲中亂流等更多亂流種類，使預報更貼近飛航環境，降低飛航風險。

而過去較難預報的積冰，在新系統整合衛星、雷達及高解析度模式預報等資料，並依台灣區域氣候特性調校升級，可提升積冰預報準確度，讓航空公司規劃航路時及早評估，讓空域流量管理及機場運作具更充裕的應變時間。

黃麗君說，新系統造價 3.66 億元，降低了採購成本，最重要的是，新系統實現了「技術落地本土、自主維護」目標，未來的維護、客製化的修正均更為方便、即時，讓台北飛航情報區的氣象服務更為完善。

另桃園機場即將闢建第三跑道，但因第三跑道已接近海面，過去透過在機場外架設測風站偵測低空風切的模式必須改變，總台也決定採用新技術，並於上 (6) 月獲行政院核定。

黃麗君強調，新系統運用測風光達 (LiDAR) 與氣象雷達 (TDWR) 設備與技術，以遙感探測方式監測機場周遭風場，取代現行架設地面測風站之作法，提供涵蓋範圍更廣、解析度更高且警報更準確之風切資訊，強化航機起降階段風切威脅警示。