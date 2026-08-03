鉅亨網編輯林羿君 2026-08-03 15:20

策略分析師指出，美國財政部或許正改以歐元取代美元來進行日元買入操作，此舉旨在避免衝擊美元匯率，以免外界對其「強勢美元政策」產生質疑。

據兩名消息人士向彭博社透露，紐約聯準銀行上週五曾要求至少兩家大型美國銀行，確認歐元兌日元的匯率。《金融時報》上週援引消息人士報導指出，紐約聯準銀行此前已代表美國財政部賣出歐元、買進日元。

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法國農業信貸銀行新加坡資深策略師佛瑞斯特（David Forrester）表示：「美國可能不希望被外界看到正在拋售美元。」

他指出，美國仍維持強勢美元政策，不希望被解讀為透過削弱自身貨幣來取得競爭優勢，因為此舉將違反二十國集團（G20）對外匯市場的共識。

此次透過歐元進行日元干預的做法，與美國過去介入匯市的方式不同。過去美國通常直接以美元進行操作，而此次則改以歐元作為交易媒介。

根據國際清算銀行（BIS）最新三年期央行調查，歐元是全球第二大交易貨幣，2025 年 4 月占全球 9.6 兆美元外匯市場約 29% 的交易比重。

紐西蘭銀行威靈頓外匯策略師 Jason Wong 表示，美國財政部不希望「賣出美元」的意圖太明顯，因此轉而使用歐元。他認為，儘管最終效果殊途同歸，因為後續仍需進行資產配置回調，可能會間接賣出美元，但採取歐元的操作方式相對沒那麼透明。

歐元表現方面，自日本於 7 月 30 日展開近期的一輪匯市干預以來，歐元兌 G10 大多數貨幣皆呈弱勢，兌日元匯率更下滑約 4%。儘管歐元兌美元匯率週一小跌 0.2%，但仍維持在 6 月 17 日以來的高檔水準附近。

摩根大通策略師 Tanase Junya 與 Patrick Locke 在致客戶的報告中分析，此次干預的主要目的，似乎是為了回應日本政府防止日元過度貶值的需求，而非意在削弱美元。