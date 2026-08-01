鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-01 08:38

網通廠智邦 (2345-TW) 在 800G 與 1.6T 高速交換器強勁基本面支撐下，獲得投信連續四個交易日加碼卡位，買超 375 張，推升股價走出谷底大幅反彈，7 月 31 日跳空強勢鎖死漲停價 2125 元，近兩個交易日累計大漲 12.04%。

〈熱門股〉智邦800G與1.6T交換器基本面強勁 投信撐腰2天漲12%。(圖：shutterstock)

智邦 800G 交換器受惠資料中心客戶強勁需求維持高水位，1.6T 交換器也已於上半年進入量產，產品組合顯著改善，同時公司積極延伸光交換相關方案，OCS 光路交換器規畫搭配整機櫃出貨，OWS 光波長交換器則已進入美國雲端服務供應商及日本 NTT 驗證階段。

‌



作為亞太峰會創始成員，智邦與旗下子公司也將於 8 月中旬盛大參展，展示光波長交換器、PCIe 介面擴充、CXL Fabric 交換器及 100kW 液冷散熱解決方案，隨著 AI 算力提升與網路規格持續升級，公司憑藉規模與供應鏈管理優勢，營運可望持續受惠至 2027 年。