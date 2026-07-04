〈熱門股〉智邦AI加速卡與交換器展望能見度直達後年 周漲14%攻上2800元新高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-04 09:41

網通廠智邦 (2345-TW) 前五月受惠於客戶訂單增加，累計營收達 1,261 億元，年增率高達六成，法人看好在資料中心客戶拉貨下，第二季、第三季營收營收走強。本周股價最高攻上 2800 元，3 日收 2735 元，周漲約 14%，周成交量 17375 張。

〈熱門股〉智邦挾AI加速卡與交換器展望能見度直達後年 周漲14%攻上2800元新高。(圖：shutterstock)

法人指出，由於關鍵零組件漲價推升高成本，大型雲端業者更傾向採用 ASIC 架構，智邦因應此趨勢與日趨完整的白牌交換器生態系，能協助客戶節省支出，持續維持緊密關係。

‌



智邦近年積極擴充全球產能，預估全年度整體產能將提升三到五成。除了台灣竹北、竹南廠之外，桃園龜山廠預計於第三季量產出貨，南寮廠亦規劃於 2027 年投產，海外包含越南、美國、新加坡及馬來西亞等地也同步部署新廠，全力主打高階交換器與光收發模組。

隨著 AI 需求由大型雲端服務供應商擴及至各規模企業，智邦透過多元化與模組化的策略因應，未來 1.6T 交換器與 CPO 新產品將共同擔綱推升 2027 年營運的長線關鍵。