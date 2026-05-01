鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.86元上修至7.05元，其中最高估值7.69元，最低估值6.19元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.69(7.68)
|10.91
|11.64
|13.45
|最低值
|6.19(6.19)
|7.49
|9.2
|13.45
|平均值
|7.01(6.96)
|8.89
|10.49
|13.45
|中位數
|7.05(6.86)
|8.86
|10.52
|13.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|52.60億
|56.14億
|59.55億
|62.09億
|最低值
|52.23億
|54.99億
|56.13億
|59.94億
|平均值
|52.44億
|55.54億
|58.45億
|61.02億
|中位數
|52.47億
|55.52億
|58.88億
|61.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.42
|2.19
|9.08
|6.45
|6.22
|營業收入
|38.25億
|40.86億
|42.38億
|45.69億
|49.50億
詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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