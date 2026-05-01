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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.86元上修至7.05元，其中最高估值7.69元，最低估值6.19元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.69(7.68)10.9111.6413.45
最低值6.19(6.19)7.499.213.45
平均值7.01(6.96)8.8910.4913.45
中位數7.05(6.86)8.8610.5213.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值52.60億56.14億59.55億62.09億
最低值52.23億54.99億56.13億59.94億
平均值52.44億55.54億58.45億61.02億
中位數52.47億55.52億58.88億61.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.422.199.086.456.22
營業收入38.25億40.86億42.38億45.69億49.50億

詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGDDY

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