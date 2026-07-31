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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.63%，報264.63美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間31日21:30股價上漲14.11美元，報264.63美元，漲幅5.63%，成交量45,943（股），盤中最高價265.00美元、最低價260.47美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-13.99%
  • 近 1 月：-33.8%
  • 近 3 月：-15.1%
  • 近 6 月：+23.99%
  • 今年以來：+58.7%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.257.32+2.71%

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