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盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5.01%，報350.39美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間31日22:50股價上漲16.71美元，報350.39美元，漲幅5.01%，成交量7,698,226（股），盤中最高價350.39美元、最低價339.17美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.82%
  • 近 1 月：-5.56%
  • 近 3 月：-12.64%
  • 近 6 月：-1.43%
  • 今年以來：+6.34%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

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費城半導體11438.911.20%
Alphabet公司(C)355.98+6.68%

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