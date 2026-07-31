盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲5.01%，報350.38美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間31日22:49股價上漲16.72美元，報350.38美元，漲幅5.01%，成交量11,941,314（股），盤中最高價350.43美元、最低價340.00美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.03%
- 近 1 月：-6.63%
- 近 3 月：-13.29%
- 近 6 月：-1.28%
- 今年以來：+6.6%
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