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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估上修至4.2元，預估目標價為100.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Service Corp. International(SCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.1元上修至4.2元，其中最高估值4.2元，最低估值4.07元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.2(4.24)4.655.13
最低值4.07(4.07)4.55.05
平均值4.16(4.13)4.585.09
中位數4.2(4.1)4.615.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值45.10億46.87億48.61億
最低值43.92億45.53億48.37億
平均值44.50億46.11億48.49億
中位數44.50億46.03億48.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.723.533.533.533.80
營業收入41.43億41.09億41.00億41.86億43.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Service Corp. International(SCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSCI

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