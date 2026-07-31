鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估上修至4.2元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Service Corp. International(SCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.1元上修至4.2元，其中最高估值4.2元，最低估值4.07元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.2(4.24)
|4.65
|5.13
|最低值
|4.07(4.07)
|4.5
|5.05
|平均值
|4.16(4.13)
|4.58
|5.09
|中位數
|4.2(4.1)
|4.61
|5.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.10億
|46.87億
|48.61億
|最低值
|43.92億
|45.53億
|48.37億
|平均值
|44.50億
|46.11億
|48.49億
|中位數
|44.50億
|46.03億
|48.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.72
|3.53
|3.53
|3.53
|3.80
|營業收入
|41.43億
|41.09億
|41.00億
|41.86億
|43.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Service Corp. International(SCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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