鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估上修至16.67元，預估目標價為400.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對WESCO國際(WCC-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.1元上修至16.67元，其中最高估值17.05元，最低估值16.02元，預估目標價為400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.05(16.74)
|21.25
|25.25
|26.5
|最低值
|16.02(15.65)
|18.65
|21.9
|26.5
|平均值
|16.59(16.13)
|19.73
|23.49
|26.5
|中位數
|16.67(16.1)
|19.75
|23.51
|26.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|263.84億
|287.91億
|298.56億
|305.10億
|最低值
|254.88億
|269.97億
|284.72億
|305.10億
|平均值
|260.90億
|277.25億
|291.29億
|305.10億
|中位數
|261.94億
|276.50億
|291.50億
|305.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.11
|15.83
|13.86
|13.26
|13.26
|營業收入
|182.18億
|214.20億
|223.85億
|218.19億
|235.11億
詳細資訊請看美股內頁：
WESCO國際(WCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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