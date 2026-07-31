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鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估上修至16.67元，預估目標價為400.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對WESCO國際(WCC-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.1元上修至16.67元，其中最高估值17.05元，最低估值16.02元，預估目標價為400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.05(16.74)21.2525.2526.5
最低值16.02(15.65)18.6521.926.5
平均值16.59(16.13)19.7323.4926.5
中位數16.67(16.1)19.7523.5126.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值263.84億287.91億298.56億305.10億
最低值254.88億269.97億284.72億305.10億
平均值260.90億277.25億291.29億305.10億
中位數261.94億276.50億291.50億305.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.1115.8313.8613.2613.26
營業收入182.18億214.20億223.85億218.19億235.11億

詳細資訊請看美股內頁：
WESCO國際(WCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWCC

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