鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估上修至16元，預估目標價為357.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WESCO國際(WCC-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.6元上修至16元，其中最高估值16.2元，最低估值15.47元，預估目標價為357.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.2(16.05)
|19.58
|23.54
|25.12
|最低值
|15.47(15.2)
|18
|21.7
|25.12
|平均值
|15.94(15.67)
|18.83
|22.3
|25.12
|中位數
|16(15.6)
|18.85
|21.99
|25.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|256.85億
|274.57億
|290.04億
|291.81億
|最低值
|250.85億
|262.51億
|279.01億
|291.81億
|平均值
|253.89億
|268.82億
|283.47億
|291.81億
|中位數
|253.79億
|268.06億
|281.37億
|291.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.11
|15.83
|13.86
|13.26
|13.26
|營業收入
|182.18億
|214.20億
|223.85億
|218.19億
|235.11億
詳細資訊請看美股內頁：
WESCO國際(WCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調升至357.5元，幅度約7.84%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調升至324元，幅度約7.28%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估下修至15.95元，預估目標價為307.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估上修至11.08元，預估目標價為445.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇