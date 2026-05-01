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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估上修至16元，預估目標價為357.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WESCO國際(WCC-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.6元上修至16元，其中最高估值16.2元，最低估值15.47元，預估目標價為357.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.2(16.05)19.5823.5425.12
最低值15.47(15.2)1821.725.12
平均值15.94(15.67)18.8322.325.12
中位數16(15.6)18.8521.9925.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值256.85億274.57億290.04億291.81億
最低值250.85億262.51億279.01億291.81億
平均值253.89億268.82億283.47億291.81億
中位數253.79億268.06億281.37億291.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.1115.8313.8613.2613.26
營業收入182.18億214.20億223.85億218.19億235.11億

詳細資訊請看美股內頁：
WESCO國際(WCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWCC

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