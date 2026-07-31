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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至5.27元，預估目標價為225.00元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.9元上修至5.27元，其中最高估值5.69元，最低估值4.2元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.69(5.71)8.5910.5614.49
最低值4.2(4.2)4.15.996.21
平均值5.18(4.96)6.888.610.1
中位數5.27(4.9)6.848.719.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.21億49.00億58.68億65.27億
最低值31.08億38.81億46.23億53.13億
平均值33.20億43.78億54.25億59.42億
中位數33.61億44.17億54.97億59.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.78-0.97-0.56-2.692.84
營業收入4.85億6.67億8.04億13.00億22.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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