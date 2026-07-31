鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至5.27元，預估目標價為225.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.9元上修至5.27元，其中最高估值5.69元，最低估值4.2元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.69(5.71)
|8.59
|10.56
|14.49
|最低值
|4.2(4.2)
|4.1
|5.99
|6.21
|平均值
|5.18(4.96)
|6.88
|8.6
|10.1
|中位數
|5.27(4.9)
|6.84
|8.71
|9.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.21億
|49.00億
|58.68億
|65.27億
|最低值
|31.08億
|38.81億
|46.23億
|53.13億
|平均值
|33.20億
|43.78億
|54.25億
|59.42億
|中位數
|33.61億
|44.17億
|54.97億
|59.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|-2.69
|2.84
|營業收入
|4.85億
|6.67億
|8.04億
|13.00億
|22.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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