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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madison Air Solutions Corp. Class A(MAIR-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為45.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Madison Air Solutions Corp. Class A(MAIR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.07元，其中最高估值1.2元，最低估值1元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.2(1.13)1.351.621.83
最低值1(0.99)1.151.261.39
平均值1.08(1.04)1.271.431.61
中位數1.07(1.04)1.271.421.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.30億42.55億45.91億49.50億
最低值38.16億40.85億43.28億42.75億
平均值38.88億41.61億44.51億47.03億
中位數38.91億41.49億44.32億47.93億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS0.12-0.210.20
營業收入25.56億26.25億33.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Madison Air Solutions Corp. Class A(MAIR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMAIR

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