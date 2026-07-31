鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madison Air Solutions Corp. Class A(MAIR-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為45.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Madison Air Solutions Corp. Class A(MAIR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.07元，其中最高估值1.2元，最低估值1元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.2(1.13)
|1.35
|1.62
|1.83
|最低值
|1(0.99)
|1.15
|1.26
|1.39
|平均值
|1.08(1.04)
|1.27
|1.43
|1.61
|中位數
|1.07(1.04)
|1.27
|1.42
|1.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.30億
|42.55億
|45.91億
|49.50億
|最低值
|38.16億
|40.85億
|43.28億
|42.75億
|平均值
|38.88億
|41.61億
|44.51億
|47.03億
|中位數
|38.91億
|41.49億
|44.32億
|47.93億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.12
|-0.21
|0.20
|營業收入
|25.56億
|26.25億
|33.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Madison Air Solutions Corp. Class A(MAIR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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