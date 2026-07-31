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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至31.01元，預估目標價為975.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對EMCOR集團(EME-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.34元上修至31.01元，其中最高估值33.62元，最低估值28.84元，預估目標價為975.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.62(30.06)39.445.8543.49
最低值28.84(28.76)31.1536.2943.49
平均值31.1(29.35)35.0740.4943.49
中位數31.01(29.34)34.8940.8343.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值205.23億230.50億251.16億237.39億
最低值188.64億197.44億220.46億237.39億
平均值195.20億212.79億237.69億237.39億
中位數190.38億205.42億239.58億237.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.068.1013.3121.5228.19
營業收入99.04億110.76億125.83億145.66億169.86億

詳細資訊請看美股內頁：
EMCOR集團(EME-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEME

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