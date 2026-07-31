鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至31.01元，預估目標價為975.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對EMCOR集團(EME-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.34元上修至31.01元，其中最高估值33.62元，最低估值28.84元，預估目標價為975.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.62(30.06)
|39.4
|45.85
|43.49
|最低值
|28.84(28.76)
|31.15
|36.29
|43.49
|平均值
|31.1(29.35)
|35.07
|40.49
|43.49
|中位數
|31.01(29.34)
|34.89
|40.83
|43.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|205.23億
|230.50億
|251.16億
|237.39億
|最低值
|188.64億
|197.44億
|220.46億
|237.39億
|平均值
|195.20億
|212.79億
|237.69億
|237.39億
|中位數
|190.38億
|205.42億
|239.58億
|237.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.06
|8.10
|13.31
|21.52
|28.19
|營業收入
|99.04億
|110.76億
|125.83億
|145.66億
|169.86億
詳細資訊請看美股內頁：
EMCOR集團(EME-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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