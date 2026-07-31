鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估上修至4.64元，預估目標價為75.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新東方(EDU-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.43元上修至4.64元，其中最高估值4.94元，最低估值3.8元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.94(4.94)
|5.75
|6.38
|最低值
|3.8(3.7)
|4.4
|5.4
|平均值
|4.52(4.36)
|5.18
|5.87
|中位數
|4.64(4.43)
|5.2
|5.85
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|67.16億
|77.45億
|85.21億
|最低值
|61.66億
|67.52億
|77.92億
|平均值
|65.71億
|73.41億
|81.09億
|中位數
|66.53億
|74.09億
|81.18億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-7.00
|1.00
|1.80
|2.30
|3.01
|營業收入
|31.03億
|29.85億
|43.14億
|49.10億
|56.82億
詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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