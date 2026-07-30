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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為73.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對新東方(EDU-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.33元上修至4.43元，其中最高估值4.94元，最低估值3.7元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值4.94(4.76)5.756.38
最低值3.7(3.7)4.295.4
平均值4.36(4.29)4.995.87
中位數4.43(4.33)4.995.85

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值67.16億75.99億85.21億
最低值61.11億67.52億77.92億
平均值64.76億72.15億80.95億
中位數65.47億72.20億80.76億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-7.001.001.802.303.01
營業收入31.03億29.85億43.14億49.10億56.82億

詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEDU

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