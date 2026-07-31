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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至7.1元，預估目標價為175.41元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百度(BIDU-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.1元，其中最高估值9.13元，最低估值4.41元，預估目標價為175.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.13(9.13)12.3216.2611.61
最低值4.41(4.41)5.016.9611.61
平均值7.12(7.14)8.329.9711.61
中位數7.1(7.3)8.519.8911.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值203.09億230.51億284.70億251.68億
最低值186.18億184.19億210.24億251.68億
平均值191.93億204.87億227.41億251.68億
中位數191.11億204.64億226.74億251.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.442.957.789.161.90
營業收入193.03億183.67億189.98億184.98億179.56億

詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBIDU

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