鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至7.1元，預估目標價為175.41元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百度(BIDU-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.1元，其中最高估值9.13元，最低估值4.41元，預估目標價為175.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.13(9.13)
|12.32
|16.26
|11.61
|最低值
|4.41(4.41)
|5.01
|6.96
|11.61
|平均值
|7.12(7.14)
|8.32
|9.97
|11.61
|中位數
|7.1(7.3)
|8.51
|9.89
|11.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|203.09億
|230.51億
|284.70億
|251.68億
|最低值
|186.18億
|184.19億
|210.24億
|251.68億
|平均值
|191.93億
|204.87億
|227.41億
|251.68億
|中位數
|191.11億
|204.64億
|226.74億
|251.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.44
|2.95
|7.78
|9.16
|1.90
|營業收入
|193.03億
|183.67億
|189.98億
|184.98億
|179.56億
詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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