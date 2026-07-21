鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-22 06:20

《MarketWatch》報導，晶片股再度強勢升溫，投資人逐漸接受一個新的觀點：過去被視為人工智慧 (AI) 投資熱潮威脅的因素，反而可能成為推動行情的另一項催化劑。

美光大漲12%晶片股全面強彈！中國AI模型反成新催化劑(圖：Shutterstock)

近期市場討論焦點之一，是中國 Moonshot AI 推出的開源 AI 模型 Kimi K3。儘管面臨資金與技術限制，Kimi K3 在部分基準測試中的表現，仍可與美國領先的封閉式 AI 模型競爭。這再度引發市場對 AI 投資的疑問：其他模型開發商是否在 AI 硬體與算力方面投入過多資金？

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Laffer Tengler Investments 執行長 Nancy Tengler 表示，這波市場反應讓她想起去年中國開源模型 DeepSeek 引發的晶片股大跌，當時反而創造「逢低布局的絕佳機會」。

記憶體大廠周二 (21 日) 全面反彈，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 大漲 12.2%，SanDisk(SNDK-US) 飆升 14.4%，SK 海力士 ADR(SKHY-US) 躍漲 13.8%。

Zacks Investment Management 市場策略師 Brian Mulberry 表示，晶片股估值已回到一個「投資人可以重新進場，參與未來股價上漲潛力」的水準。他指出，市場對每股盈餘 (EPS) 持續成長仍抱持高度期待，而近期科技產業以外製造業企業繳出的亮眼財報，也進一步提升市場對晶片股的信心。

美國銀行分析師 Vivek Arya 表示，中國近期推出的開源 AI 模型，反而支持他對記憶體產業及美光股票的看多觀點。

Arya 在周一發布的報告中指出，中國企業對開發者使用其開源模型所收取的費用，遠低於西方企業。他認為這反映的是商業模式的選擇，而非硬體成本較低。

Arya 認為，更重要的是，雖然中國 AI 模型透過不同技術提高效率、降低運算強度，但隨著模型權重與活躍參數增加，所需記憶體容量反而相同甚至更多。

模型參數是 AI 在訓練過程中學習與辨識模式所使用的變數，可視為模型的「記憶」。以 Kimi K3 為例，總參數為 2.8 兆，其中約 500 億為活躍參數。

此外，Arya 指出，每當有一家企業下載開源模型，就必須自行配置硬體與記憶體來運行模型，而封閉式模型則沒有這種情況。

Arya 表示，相較於美國 AI 模型，中國模型在成本方面也具優勢。他指出，這主要來自更有效率的模型架構，以及中國在電力、人力和土地等實體基礎設施方面成本較低。其他成本差異則來自政府補貼，以及阿里巴巴 (BABA-US) 和百度 (BIDU-US) 等中國雲端服務供應商所擁有的充裕自由現金流。

另一方面，Arya 並不認為中國記憶體晶片製造商長鑫存儲擴大 DRAM(動態隨機存取記憶體) 產能，會對美光構成威脅。

他指出，與全球主要 DRAM 製造商美光、SK 海力士及三星電子不同，長鑫存儲並未聚焦於 HBM(高頻寬記憶體)，而 HBM 正是輝達 (NVDA-US) 等 AI 晶片製造商需求最旺盛的產品。且 Arya 補充，長鑫存儲是否具備服務美國客戶的能力，目前仍不明朗。

Gabelli Funds 投資組合經理 Hendi Susanto 表示，儘管記憶體公司的股價近幾個月已大幅上漲，但「投資理由仍相當具吸引力」，因市場預期需求至少到明年仍將持續超過供給。這也意味著「有利的產品價格和強勁獲利表現」可望持續。