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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.01元，預估目標價為696.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.31元下修至19.01元，其中最高估值19.95元，最低估值16.65元，預估目標價為696.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.95(19.95)24.527.6425.9
最低值16.65(17.8)20.422.2125.9
平均值18.82(19.08)22.3725.7425.9
中位數19.01(19.31)22.5926.625.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值73.48億80.66億94.21億
最低值69.51億74.02億79.59億
平均值71.44億76.56億83.41億
中位數71.33億76.30億82.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.2213.8718.8232.4118.77
營業收入54.14億61.61億67.77億65.36億61.50億

詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMLM

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