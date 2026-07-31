鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.01元，預估目標價為696.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.31元下修至19.01元，其中最高估值19.95元，最低估值16.65元，預估目標價為696.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.95(19.95)
|24.5
|27.64
|25.9
|最低值
|16.65(17.8)
|20.4
|22.21
|25.9
|平均值
|18.82(19.08)
|22.37
|25.74
|25.9
|中位數
|19.01(19.31)
|22.59
|26.6
|25.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73.48億
|80.66億
|94.21億
|最低值
|69.51億
|74.02億
|79.59億
|平均值
|71.44億
|76.56億
|83.41億
|中位數
|71.33億
|76.30億
|82.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.22
|13.87
|18.82
|32.41
|18.77
|營業收入
|54.14億
|61.61億
|67.77億
|65.36億
|61.50億
詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估下修至3.01元，預估目標價為41.58元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arxis, Inc. Class A(ARXS-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為55.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克SBUX-US的目標價調升至115元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏盟集團OMC-US的目標價調升至100元，幅度約4.17%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇