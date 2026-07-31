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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國控股實驗室(LH-US)EPS預估上修至18.34元，預估目標價為325.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美國控股實驗室(LH-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.02元上修至18.34元，其中最高估值18.48元，最低估值17.7元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.48(18.33)20.4322.3624.26
最低值17.7(17.7)18.920.2123.07
平均值18.21(18.02)19.7221.3723.62
中位數18.34(18.02)19.7621.523.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值147.60億157.17億167.90億175.72億
最低值146.50億152.05億158.25億168.72億
平均值147.34億154.59億162.13億172.22億
中位數147.47億154.43億161.39億172.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS24.3913.974.778.8410.46
營業收入161.21億148.77億121.62億130.09億139.52億

詳細資訊請看美股內頁：
美國控股實驗室(LH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLH

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