鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國控股實驗室(LH-US)EPS預估上修至18.34元，預估目標價為325.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美國控股實驗室(LH-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.02元上修至18.34元，其中最高估值18.48元，最低估值17.7元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.48(18.33)
|20.43
|22.36
|24.26
|最低值
|17.7(17.7)
|18.9
|20.21
|23.07
|平均值
|18.21(18.02)
|19.72
|21.37
|23.62
|中位數
|18.34(18.02)
|19.76
|21.5
|23.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|147.60億
|157.17億
|167.90億
|175.72億
|最低值
|146.50億
|152.05億
|158.25億
|168.72億
|平均值
|147.34億
|154.59億
|162.13億
|172.22億
|中位數
|147.47億
|154.43億
|161.39億
|172.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|24.39
|13.97
|4.77
|8.84
|10.46
|營業收入
|161.21億
|148.77億
|121.62億
|130.09億
|139.52億
詳細資訊請看美股內頁：
美國控股實驗室(LH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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