鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞馬遜(AMZN-US)EPS預估上修至9.93元，預估目標價為320.00元
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根據FactSet最新調查，共59位分析師，對亞馬遜(AMZN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.95元上修至9.93元，其中最高估值13.43元，最低估值7.5元，預估目標價為320.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.43(10)
|15.04
|23.39
|19.37
|最低值
|7.5(7.5)
|7.75
|9.8
|11.28
|平均值
|10.81(8.88)
|10.31
|13.53
|15.95
|中位數
|9.93(8.95)
|10.24
|13.2
|17.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8,399.00億
|9,927.80億
|1.18兆
|1.40兆
|最低值
|8,034.97億
|8,601.54億
|1.01兆
|1.11兆
|平均值
|8,265.94億
|9,411.13億
|1.08兆
|1.21兆
|中位數
|8,271.36億
|9,400.00億
|1.08兆
|1.21兆
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.24
|-0.27
|2.90
|5.53
|7.17
|營業收入
|4,698.22億
|5,139.83億
|5,747.85億
|6,379.59億
|7,169.24億
詳細資訊請看美股內頁：
亞馬遜(AMZN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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