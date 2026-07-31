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鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞馬遜(AMZN-US)EPS預估上修至9.93元，預估目標價為320.00元

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根據FactSet最新調查，共59位分析師，對亞馬遜(AMZN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.95元上修至9.93元，其中最高估值13.43元，最低估值7.5元，預估目標價為320.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.43(10)15.0423.3919.37
最低值7.5(7.5)7.759.811.28
平均值10.81(8.88)10.3113.5315.95
中位數9.93(8.95)10.2413.217.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8,399.00億9,927.80億1.18兆1.40兆
最低值8,034.97億8,601.54億1.01兆1.11兆
平均值8,265.94億9,411.13億1.08兆1.21兆
中位數8,271.36億9,400.00億1.08兆1.21兆

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.24-0.272.905.537.17
營業收入4,698.22億5,139.83億5,747.85億6,379.59億7,169.24億

詳細資訊請看美股內頁：
亞馬遜(AMZN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMZN

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