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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至3.58元，預估目標價為51.24元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.52元上修至3.58元，其中最高估值3.89元，最低估值3.3元，預估目標價為51.24元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.89(3.89)4.775.385.27
最低值3.3(3.3)3.844.174.66
平均值3.58(3.55)4.214.754.93
中位數3.58(3.52)4.274.844.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值540.69億566.09億580.93億610.59億
最低值504.12億521.20億538.70億565.63億
平均值530.24億546.05億564.96億588.11億
中位數535.14億551.07億573.12億588.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.142.348.831.592.46
營業收入345.53億343.84億715.52億868.78億789.40億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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