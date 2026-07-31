鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至3.58元，預估目標價為51.24元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.52元上修至3.58元，其中最高估值3.89元，最低估值3.3元，預估目標價為51.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.89(3.89)
|4.77
|5.38
|5.27
|最低值
|3.3(3.3)
|3.84
|4.17
|4.66
|平均值
|3.58(3.55)
|4.21
|4.75
|4.93
|中位數
|3.58(3.52)
|4.27
|4.84
|4.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|540.69億
|566.09億
|580.93億
|610.59億
|最低值
|504.12億
|521.20億
|538.70億
|565.63億
|平均值
|530.24億
|546.05億
|564.96億
|588.11億
|中位數
|535.14億
|551.07億
|573.12億
|588.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.14
|2.34
|8.83
|1.59
|2.46
|營業收入
|345.53億
|343.84億
|715.52億
|868.78億
|789.40億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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