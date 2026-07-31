下周一再新增8檔股票抓去關 ABF股王南電關至8/18處置最久

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-31 20:23

台股今 (31) 日上演奇蹟日超級大反彈，終場創史上最大漲點 3,186 點，證交所與櫃買中心也新增 8 檔處置股，共 4 檔上市、4 檔上櫃股，包括南電 (3046-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、泰宗 (4169-TW)、愛普 *(6531-TW)、光頡 (3624-TW)、合晶 (6182-TW)、竹陞科技 (6739-TW)、創新服務 (7828-TW)。南電自下周一 (8 月 3 日) 處置至 8 月 18 日最久，其餘 7 檔則關到 8 月 14 日為止。

下周8/3再新增8檔股票抓去關，ABF股王南電關至8/18處置最久。(shutterstock)

新增 8 檔處置股中，涵蓋 ABF、被動元件、矽晶圓、半導體設備廠及生技類股。其中禾伸堂是延長處置至 8 月 14 日。

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ABF 載板股王南電遭處置原因為最近 6 個營業日累積收盤價跌幅達 26.89%，且 6 個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達 190.00 元。7 月 30 日之最近 6 個營業日之當日沖銷成交量占最近 6 個營業日總成交量比率 70.69%，且 7 月 30 日當日沖銷成交量占該日總成交量比率 79.4%。

禾伸堂處置原因，最近 6 個營業日累積收盤價跌幅達 41.27%，且 6 個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達 190 元。

泰宗處置原因，最近 6 個營業日累積收盤價跌幅達 48.42%，且 6 個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達 82.5 元。

愛普處置原因，最近 6 個營業日累積收盤價跌幅達 28.15%，且 6 個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達 191 元。

光頡處置原因，最近 6 個營業日累積之最後成交價跌幅達 37.6%。統一證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為 32.22%。摩根士丹利證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為 31.9%。

合晶處置原因，最近 6 個營業日累積之最後成交價跌幅達 32.9%。

竹陞科技處置原因，最近 6 個營業日累積之最後成交價跌幅達 34.8%。