鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-22 20:16

證交所與櫃買中心今 (22) 日公布最新處置股名單，再生晶圓龍頭廠昇陽半導體 (8028-TW) 及半導體先進封裝測試廠中探針 (6217-TW) 等 2 檔個股。處置期間將自明 (23) 日起至下 (8) 月 5 日止，其中昇陽半導體改採每 5 分鐘撮合一次，中探針則為每 20 分鐘撮合一次。

其中，昇陽半導體因今日之本益比為 68.14，且股價淨值比為 10.18，另當日週轉率為 5.46%，暨摩根大通證券商成交買進金額達新台幣 1 億元以上，且占當日該有價證券總成交金額比率為 11.44%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率 10% 以上，且達新台幣 1 億元以上。

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中探針則因最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價跌幅達 27.23%，且最近 6 個營業日 (含當日) 起迄 2 個營業日之最後成交價，價差達新台幣 56.5 元，當日週轉率達 8.11%。