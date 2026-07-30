近期台股震盪劇烈，證交所及櫃買中心今 (30) 日又公告新增 5 檔處置股，包括上市半導體設備廠蔚華科 (3055-TW)、矽晶圓廠台勝科 (3532-TW)、PCB 設備廠大量 (3167-TW) 及健身器材廠力山工業 (1515-TW)，上櫃則有半導體測試廠中探針 (6217-TW) 等，處置時間都是從明 (31) 日起關到下 (8) 月 13 日為止，皆為每 20 分鐘撮合一次。