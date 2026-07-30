鉅亨網記者黃皓宸 台北
近期台股震盪劇烈，證交所及櫃買中心今 (30) 日又公告新增 5 檔處置股，包括上市半導體設備廠蔚華科 (3055-TW)、矽晶圓廠台勝科 (3532-TW)、PCB 設備廠大量 (3167-TW) 及健身器材廠力山工業 (1515-TW)，上櫃則有半導體測試廠中探針 (6217-TW) 等，處置時間都是從明 (31) 日起關到下 (8) 月 13 日為止，皆為每 20 分鐘撮合一次。
力山處置原因為最近 6 個營業日累積收盤價跌幅達 32.3%。
蔚華科處置原因為最近 6 個營業日，累積收盤價跌幅達 54.7%，且 6 個營業日起迄 2 個營業日收盤價價差達 57.3 元
大量處置原因為最近 6 個營業日累積收盤價跌幅達 43.76%，且 6 個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達 246 元。
台勝科處置原因為最近 6 個營業日累積收盤價跌幅達 49.61%，且 6 個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達 144 元。
中探針處置原因為最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價跌幅達 50.42%。
上述 5 檔股票處置期間為 7 月 31 日至 8 月 13 日，投資人在處置期間進行買賣申購時，應特別注意人工管制預收款券等各項撮合限制。
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