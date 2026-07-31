進泰電子營收轉爲正成長 宣布完成現增籌資2.1億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-31 17:50

音訊產品供應商進泰電子 (3465-TW) 以發行 7000 張現增股自市場籌資，此一現增案以每股 30 元溢價發行，今 (31) 日宣布完成完成募集並自市場籌資 2.1 億元，進泰電子現增預計 8 月 5 日上櫃交易。

進泰電子董事長邢家蓁。(圖：進泰提供)

同時，進泰電子度過第一季的新事業及開發新機種陣痛期，2026 年第二季業績表現向上，繼 4 月營收 1.94 億元後，5 月營收持續上攀進入近年高檔期，達 2.32 億元，年增 1.91 倍，第二季營收 6.17 億元，年增 57.49%，並可望轉盈。

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進泰電子 2026 年 1-6 月營收 9.54 億元，較 2025 年同期成長轉正，年增 14.35%，將在 8 月 4 日公布最新財報。

進泰電子 2026 年第一季營收 3.37 億元，年減 23.84%、歸屬母公司達 3243 萬元的虧損，每股淨損達 0.92 元，主要因客戶旗艦新機工藝技術門檻高、AI 強潮影響電子關鍵零組件的穩定供應，以及首季中有春節長假等，影響整體產量，加上投入影音擴大機業務初期支出較高所造成。

進泰電子在越南產能成長，目前透過積極取得關鍵材料穩定料源，新機產製學習曲線已見成效，4 月起營收已回復成長軌道，目前工廠全線趕工並加開組裝線產能，去化客戶訂單，最差情況已過，隨著客戶訂單在旗艦機種出貨量增，也對第三季業績不看淡。