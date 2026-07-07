鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-07 16:11

音訊產品供應商進泰電子 (3465-TW) 擬發行 7000 張現增股自市場籌資，已獲金管會申報生效，進泰電子的此一籌資案主辦券商爲富邦證券，現增案今 (7) 日訂以每股 30 元溢價發行，擬自市場籌資 2.1 億元。

進泰電子的此一現增案，訂 7 月 14 日除權交易，預計在 7 月底前完成繳款及募集。

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同時，進泰電子度過第一季的新事業及開發新機種陣痛期，2026 年第二季業績表現逐月向上，繼 4 月營收 1.94 億元後，5 月營收持續上攀進入近年高檔期，達 2.32 億元，年增 1.91 倍，並扭轉 1-5 月營收較 2025 年同期成長轉正，年增 14.14%。

進泰電子 2026 年第一季營收 3.37 億元，年減 23.84%、歸屬母公司達 3243 萬元的虧損，每股淨損達 0.92 元，公司指出，主要因客戶旗艦新機工藝技術門檻高、AI 強潮影響電子關鍵零組件的穩定供應，以及首季中有春節長假等，影響整體產量，加上投入影音擴大機業務初期支出較高所造成。

進泰電子 5 月營收 2.32 億元，改寫 53 個月來新高，月增 19.74%、年增 19.1 倍，2026 年 1-5 月營收 7.62 億元，較 2025 年同期成長 14.14%。

進泰電子在越南產能成長，目前透過積極取得關鍵材料穩定料源，新機產製學習曲線已見成效，4 月營收已回復成長軌道，目前工廠全線趕工並加開組裝線產能，全速去化客戶訂單，最差情況已過，隨著客戶訂單在旗艦機種出貨量增。