鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-31 13:05

衛生福利部今 (1) 日宣布自 8 月起正式實施多項重大政策與醫療措施，其中疾管署全面升級成人公費肺炎鏈球菌疫苗，採用新型疫苗提供一劑搞定保護力，並延長新冠疫苗全民接種至九月底。健保署則大規模通過多項新藥暫予或正式給付，大幅減輕患者經濟負擔。同時精神衛生法修正上路，強制住院裁定改由法院依專家參審把關，全面提升人權保障。

公費疫苗全面升級 涵蓋肺炎鏈球菌與新冠防疫

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為強化全民免疫保護網，疾病管制署宣布自 8 月 10 日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面升級為新型疫苗，提供 65 歲以上長者、55 至 64 歲原住民及 19 至 64 歲高風險對象接種。透過新型疫苗取代舊型兩劑接種方案，民眾僅需施打一劑即可完整獲得保護力，預計約 317 萬人受惠。同時，考量國內新冠疫情升溫及暑假旅遊旺季風險，疾管署也同步延長滿六個月以上全民接種新冠疫苗措施至 115 年 9 月 28 日，降低重症與死亡風險。

健保給付再添利器 擴大癌症與罕病用藥支持

中央健康保險署為滿足臨床醫療未被滿足的需求，自八月一日起大規模新增與修訂多項藥品給付規定。在抗感染與抗癌領域，正式給付針對多重抗藥性革蘭氏陰性菌的新一代抗生素，以及具 FLT3 突變之急性骨髓性白血病患者移植後維持治療新藥。此外，針對非小細胞肺癌、重度血友病預防性治療、糖尿病周邊神經病變口服液劑、停經後婦女骨質疏鬆症第一線治療，以及原發性晚期或復發性子宮內膜癌之免疫合併療法，也陸續納入健保正式或暫時性支付，預計每年將嘉惠成千上萬名患者，大幅降低龐大醫療支出。涵蓋肺炎鏈球菌疫苗公費擴大、多項癌症與罕病新藥納入健保，以及精神衛生法強制住院改由法官裁定等重大變革。

精神衛生法新制上路 確立法官保留與專家參審