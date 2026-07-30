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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為42.50元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.4元下修至1.38元，其中最高估值1.52元，最低估值1.2元，預估目標價為42.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.52(1.52)3.784.33.86
最低值1.2(1.2)2.52.853.86
平均值1.39(1.39)2.883.443.86
中位數1.38(1.4)2.83.453.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值252.57億270.13億280.28億270.35億
最低值242.46億248.77億251.90億270.35億
平均值248.25億259.45億264.14億270.35億
中位數249.09億258.25億262.72億270.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.474.100.821.57-6.95
營業收入193.63億211.61億189.16億186.19億236.34億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIP

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