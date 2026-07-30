鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為42.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.4元下修至1.38元，其中最高估值1.52元，最低估值1.2元，預估目標價為42.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.52(1.52)
|3.78
|4.3
|3.86
|最低值
|1.2(1.2)
|2.5
|2.85
|3.86
|平均值
|1.39(1.39)
|2.88
|3.44
|3.86
|中位數
|1.38(1.4)
|2.8
|3.45
|3.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|252.57億
|270.13億
|280.28億
|270.35億
|最低值
|242.46億
|248.77億
|251.90億
|270.35億
|平均值
|248.25億
|259.45億
|264.14億
|270.35億
|中位數
|249.09億
|258.25億
|262.72億
|270.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|-6.95
|營業收入
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
|236.34億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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